Gargnano: Show cooking con Lucia Giorgi e Beatrice Ronconi

L'Associazione Everest per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia dei prodotti “made in Italy”, in collaborazione e col Patrocinio del Comune di Gargnano, organizza un Evento Enogastronomico con Show Cooking.

Sabato 2 e domenica 3 Giugno nella piazza centrale fronte Lago a Gargnano, per promuovere e far conoscere le Eccellenze di diverse Regioni d'Italia in una Location che offre ai visitatori piacevoli paesaggi con il lago e le sue spiagge, le colline e le montagne. Oltre ai prodotti tipici dall'olio ai limoni ecc..



Dalle 10 del mattino alle 22 di sera in un percorso di stand, Food&Drink, con degustazione e vendita propri prodotti. Dalle birre artigianali ai formaggi pugliesi ecc..



Sabato 2 Giugno ore 17,00 sul palco centrale della piazza, Show Cooking

CHEF Lucia Giorgi e CHEF Beatrice Ronconi di MASTERCHEF 5

con la preparazione di un piatto tipicamente estivo che richiama i sapori e i profumi di Gargnano.



Un'ottima occasione per turisti ed abitanti di assaporare un pezzo della nostra Italia.