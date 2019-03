Gambara Street Food festival e Fiera di San Giuseppe, un’accoppiata vincente per festeggiare insieme la fine dell’inverno, la festa del papà e il S. Patrick Day. Tre giorni di cibo di strada, birra di qualità, musica e divertimento: è quanto promettono gli organizzatori da ‪venerdì 15‬ (18-24) a ‪sabato 16‬ (11-01) e ‪domenica 17‬ (11-22) in Piazza Campo Fiera.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



L’obiettivo è la riscoperta delle tradizioni culinarie grazie ai food truck, i camioncini itineranti dotati di cucina. I truck partecipanti proporranno menù gourmet e cucina espressa; tante le leccornie che si potranno gustare come il pesce fritto e grigliato dalla Romagna, hamburger di ogni tipo e specialità, dal Piemonte alla Calabria, arrosticini abruzzesi, gnocco fritto, piadine romagnole, olive ascolane, pita greca e mediorientale, dolci tentazioni e tanto altro. Presenti quest’anno anche un food truck che propone prodotti totalmente gluten free e due food truck che hanno partecipato a Street Food Battle, il famoso programma tv condotto da Simone Rugiati!



A movimentare l’evento, l'intrattenimento musicale con i concerti live dei Bonebreakers il venerdì sera, musica Rockabilly con gli Shakerats il ‪sabato sera‬ e ‬rock con i BluePills la domenica sera.‬‬‬ Vitamina C ha pensato anche ai bambini infatti sarà allestita una kids area nelle giornate di sabato e domenica. Gambara Street food festival è anche “Evento baby friendly”: oltre all’area intrattenimento, a disposizione dei visitatori seggioloni, fasciatoio e scaldabiberon.



In quei giorni Gambara non ospiterà soltanto il Festival street Food ma anche la tradizionale Fiera di San Giuseppe, che da anni attira migliaia di visitatori da tutta la provincia.