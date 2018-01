Padenghe: Frittella Party

Domenica dalle 10 alle 18, al Lido di Padenghe è tempo del Frittella Party organizzato dal bar Copelia. Scrivono gli organizzatori: “Carnevale è la festa più allegra dell'anno, quella in cui potete concedervi qualche peccato di gola! Vi aspettiamo in spiaggia con le frittelle — realizzate con ingredienti senza glutine — prodotte nel nostro laboratorio di pasticceria in Salamensa!”