Domenica 25 novembre torna la Festa di Sant'Andrea a Nuvolento: una giornata ricca di spunti e appuntamenti, gastronomici e non, nel segno della tradizione culturale del paese. Si segnala anche la processione (con partenza alle 10, dopo la messa) con la reliquia di Sant'Andrea apostolo e martire, che raggiungerà l'omonima chiesa con l'accompagnamento musicale della banda di Urago Mella. All'iniziativa parteciperanno anche il vicepresidente della Provincia Andrea Ratti e la direttrice di Coldiretti Brescia Silvia Marchesini.

Gli altri appuntamenti

Dalle 11.30 alle 17 degustazione dei casoncelli di Sant'Andrea, piatto De.Co. (denominazione di origine comunale) di Nuvolento, da un'antica ricetta del XVII secolo. Per l'occasione non mancheranno tè e vin brulè preparati dagli Alpini.

Dalle 9 alle 18, in località Sant'Andrea e sulla ex strada per Serle, verranno allestiti i banchetti del mercato agricolo contadino, a cura di Coldiretti, con prodotti tipici, area giochi per bambini, esposizione di trattori d'epoca.

Dalle 15.30 alle 16.30 spettacolo di burattini “Il tesoro magico”.