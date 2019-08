Brescia: Festa Popolare di Fornaci

Come ogni anno, l'oratorio di Fornaci a Brescia offre 10 giorni di grande festa con stand gastronomico, eventi e molto altro ancora.

Dal 30 agosto all'8 settembre, gli organizzatori accoglieranno migliaia di bresciani con oltre 100 volontari, la pesca di beneficenza, le lotterie istantanee e un ricco stand gastronomico con la tradizionale "carne delle Fornaci", i tipici casoncelli bresciani e molte altre sorprese.

PROGRAMMA:

Tutte le sere, dalle 19:00, funzionerà un ricco stand gastronomico;

VENERDI’ 30 AGOSTO:

ore 19:00 APERTURA FESTA con ricco stand gastronomico;

SABATO 31 AGOSTO:

ore 19:00 SERATA INSIEME con ricco stand gastronomico;

Serata magica con magie per tutti;

ore 20:30 Dimostrazione sport da combattimento e difesa personale con Rosho Brazilian Jiu Jitsu

DOMENICA 1 SETTEMBRE:

ore 12:30 PRANZIAMO INSIEME con SPIEDO (su prenotazione);

ore 19:00 funzionerà ricco stand gastronomico;

Gonfiabili per tutti i bambini;

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE:

ore 19:00 SERATA INSIEME con ricco stand gastronomico;

PAELLA con Sangria per 100 estimatori (che sarà servita alle 20:00 precise);

MARTEDI’ 3 SETTEMBRE:

ore 19:00 SERATA della TRIPPA;

Serata “Ci sono anche io” in collaborazione con la Mongolfiera soc. coop. ONLUS;

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE:

ore 16:00 Tombola per gli anziani;

ore 19:00 Serata del MANZO ALL’OLIO;

“Ci sono anche io” in collaborazione con la Mongolfiera soc. coop. ONLUS;

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE:

ore 19:00 Serata del FRITTO DI PESCE;

VISITA GUIDATA ALLA CHIESA PARROCCHIALE a partire dalle 19:30 (gratuito con prentazione obbligatoria)

VENERDI’ 6 SETTEMBRE:

ore 19:00 Serata del Gnocco Fritto;

ore 19:45 partenza corsa podistica POPOLAR RUN (iscrizioni presso le casse della festa o in loco il giorno stesso)

SABATO 7 SETTEMBRE:

ore 19:00 SERATA INSIEME con ricco stand gastronomico;

Serata magica con magie per tutti;

Quadrangolare calcio pulcini

DOMENICA 8 SETTEMBRE:

ore 12:30 PRANZIAMO INSIEME con SPIEDO (su prenotazione);

Piatto tipico GRECO per 60 estimatori (sarà servito alle 19:45 in punto);

ore 20:45 spettacolo folkloristico Greco in collaborazione con comunità Ellenica Brescia

ATTENZIONE: Le prenotazioni delle serate a tema, della PAELLA, dello SPIEDO e del PIATTO GRECO si ricevono fino al giorno prima, esclusivamente la sera, dalle ore 19:00 in poi presso le casse della festa, fino ad esaurimento disponibilità.

LA POPOLAR RUN è composta da 2 percorsi:

10 KM CORSA NON COMPETITIVA

4 KM CORSA/CAMMINATA LUDICO-MOTORIA

Iscrizioni presso la cassa rapida della FESTA o in logo il giorno stesso.

Quota di iscrizione: Euro 5,00, per i primi 150 iscritti la quota è comprensiva di maglietta tecnica

Ritrovo ore 19:00 presso l’Oratorio di Fornaci il 06/09/2019

Partenza ore 19:45