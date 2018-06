Brescia: Festa di Bimbo chiama Bimbo 2018

La tradizionale festa di giugno di “Bimbo chiama Bimbo” quest’anno avrà un sapore tutto particolare, perché l’associazione di Mompiano compie 20 anni di attività e apre le sue porte per due lunghi fine settimana.



Da venerdì 22 a domenica 24 giugno famiglie, bambini e tanti amici sono attesi presso la sede di “Bimbo” (ingresso pedonale: via Fontane 27h; ingresso auto: via S. Antonio 16), che si animerà con numerose iniziative ed eventi, adatti a tutte le età. Venerdì alle ore 19.00 l’apertura dello stand gastronomico (in funzione tutte le sere); a seguire la musica del gruppo Velox back to the Blues. I pomeriggi di sabato e domenica saranno dedicati ai bambini, con i laboratori del gruppo AnimaBimbo, le merende e la baby dance; inoltre, nelle varie giornate si alterneranno gli spettacoli del Mago Don Dario, la giocoleria del gruppo i GiokCalima, l’esibizione dei ragazzi di bAILando a favore di AIL Brescia Onlus, lo spettacolo di burattini Blupo e Blumaca (ispirato all’omonimo libro).



Fra gli appuntamenti più attesi, la sera di sabato 23 si svolgerà il divertente gioco a quiz Dr. Why, mentre la sera di domenica 24 tocca all’Accademia Bresciana Improvvisazione Teatrale con lo spettacolo “La Carogna”. Particolarmente intensa sarà la serata di venerdì 22, in cui, a partire dalle ore 18.00, verranno ricordati gli ormai venti anni del Progetto Croazia con cui nacque Bimbo chiama Bimbo: per l’occasione saranno presenti anche il sindaco e il direttore della scuola di Krizevci, la cittadina croata da cui ogni estate provengono tanti bambini ospitati per il periodo del grest dalle famiglie di “Bimbo”.



Durante la serata verranno proiettati video sulla storia di questo progetto e sulla storia di “Bimbo”, e seguirà il concerto dell’Orchestra Giovanile Bresciana. La festa – sostenuta da CSV (Centro Servizi Volontariato) e Congrega della Carità Apostolica, e patrocinata da Comune di Brescia – è realizzata in collaborazione con l’associazione Amici del Mare. Per informazioni: Associazione “Bimbo chiama Bimbo”, via Fontane 27h, Brescia (Mompiano), tel. 0302093006 / www.bimbochiamabimbo.it / Facebook: pagina Bimbo chiama Bimbo onlus