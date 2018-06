Carmine: Festa del Quartiere

Sabato 2 e domenica 3 giugno, si terrà la festa del Carmine di Brescia, con una moltitudine di eventi adatti a tutti e tutte, realizzati grazie al contributo di associazioni e gruppi del quartiere.

Si inizia il sabato con il brunch di CARME, seguito dagli appuntamenti musicali serali e la cena popolare, per continuare domenica dalle 10 con mercati, mostre, attività per bambini/e, appuntamenti di socialità, pranzo per tutti i gusti e da molti paesi.

Videobox e spazio estemporanee teatrali e poetiche si terranno al rifugio antiaereo Vittorio Arrigoni di via Odorici. Si chiude con l'aperitivo aspettando la festa della musica.

Iniziativa a cura dell' Associazione Carminiamo in collaborazione Consiglio di Quartiere, con il patrocinio del Comune di Brescia. Sulla pagina Facebook di Carminiamo i programma completo.