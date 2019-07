Da 26 anni la festa gastronomica dell'estate: musica e cucina immersi nel verde

E’ di certo una delle feste più longeve della Valtenesi, ormai da 26 anni appuntamento fisso dell’estate di Moniga e non solo: prende il via venerdì sera, al parco dei Tre Santi, la Festa degli Alpini organizzata dalla sezione monighese della Monte Suello (a due passi dalla sede).

Tre giorni di musica, buona cucina nostrana e tanta solidarietà: come da tradizione parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. In arrivo dalle cucine un menu davvero a chilometro zero, che di più non si può: penne al salmì di lepre, al pomodoro semplice o al ragù, lasagne, cotiche e fagioli, spiedo e polenta, pane e salamina, patatine fritte e formaggio alla griglia, il coregone ai ferri con la polenta, bistecche di manzo, dolci fatti in casa (a volontà).

Autoctono anche il vino, ovviamente: per tutto il weekend saranno serviti solo Groppello, Chiaretto e Lugana prodotti a Moniga. Per gli assetati, oltre ad acqua e bibite, non mancherà nemmeno la birra alla spina: e per chiudere in bellezza, grappa e limoncello gardesani. Musica tutte le sere: si comincia con Carlo Music e Sonia, poi sabato Roberto Ragnoli, domenica Rudy&Naty.