Castenedolo: European truck festival

A un mese e mezzo dalla manifestazione, che si svolgerà presso l’Autoparco Brescia Est l’8 e 9 settembre, Oltre Eventi, società che organizza e gestisce l’evento, continua a firmare contratti di partecipazione con aziende di grande importanza, non solo nazionale. Così l’ultimo accordo, in ordine di tempo, è stato quello siglato con Volvo Truck Center, la capillare organizzazione dei concessionari e officine di Volvo Trucks, che assicura alla filiale italiana della Casa svedese, una presenza capillare sul territorio.

Si tratta di una vera e propria rete tessuta lungo le principali arterie autostradali del Nord Italia dalla A4 alla A22 del Brennero, dalla A8 alla A21. Anche se in Volvo Trucks non hanno ancora definito i termini esatti della partecipazione, nello stand faranno sicuramente bella mostra di sè gli ultimi modelli delle gamme FH ed FM. Volvo Trucks va cosi ad affiancarsi a DAF che sarà presente attraverso il concessionario Cavi Diesel, ormai un espositore abituale all’ ETF e a Mercedes-Benz Italia dalla quale ci si aspetta decisamente una sorpresa, magari in collaborazione con ACITOINOX, da anni partner della Stella, ma anche promotore e promotore della manifestazione bresciana. La grande novità di quest’anno, un vero evento nell’evento, è lo STREET FOOD FEST, un percorso gastronomico che arricchirà enormemente la festa e che proporrà ai visitatori un’esplosione di gusti, sapori e odori. In uno spazio dedicato dell’immenso autoparco, una ventina di stand proporranno, senza soluzione di continuità, le specialità più diverse, provenienti davvero da ogni parte dl mondo.

Così, accanto allo street food brasiliano si potranno gustare leccornie a base di tartufo, mentre davanti allo stand Tex - Mex ci saranno i dolci siciliani o la cucina di strada spagnola. Gli stand saranno, comunque, oltre venti, ognuno con una specialità diversa. Se lo STREET FOOD è la novità assoluta, i Diavoli Rossi egli Strongmen sono stati già visti e apprezzati dal pubblico dell’ETF. I primi, come di consueto, si esibiranno in acrobazie di drifting, mentre gli “uomini ( ma anche le donne ) più forti del mondo” mostreranno a tutti come si sposta un camion con la sola forza delle braccia. Buone notizie dell’ultim’ora; una delle Aziende espositrici, Midland, ha invitato all’ETR, Marco Berry, già presente lo scorso anno e nell’edizione 2015 e grande amico dei camionisti italiani L’EUROPEAN TRUCK FESTIVAL del 2017, con i suoi 25mila visitatori, gli oltre trenta espositori e, soprattutto, con i 234 camion arrivati da tutta Europa, aveva definitivamente consacrato l’evento di Brescia come il più importante e il più ricco raduno che si svolge in Italia, sia da un punto di vista del numero dei partecipanti sia, soprattutto, da quello della qualità espressa dai truck presenti.

Con l’edizione 2018 gli organizzatori sono sicuri di doppiare la boa dei 250 camion presenti e di arrivare a trentamila visitatori. Per iscrivere il proprio camion, per avere un contatto di tipo commerciale, o solo per avere maggiori informazioni, si può andare su www.europeantruckfestival.com L’iscrizione è assolutamente gratuita

