"Ensèma sòta la lòsa" a Calvagese della Riviera

Le cucine già sfrigolano per il secondo e ultimo weekend di “Ensèma sòta la lòsa”, la terza edizione della rassegna enogastronomica organizzata dai Gnari del Gropèl in collaborazione con il locale gruppo Alpini. Appuntamento al via dalle 19 nel giardino dell'asilo Sertoli da Ponte di Calvagese.

Stand gastronomici aperti venerdì e sabato sera, domenica anche a mezzogiorno: il menu propone tantissimi piatti della tradizione tra cui casoncelli alla bresciana, stracotto di manzo, porchetta e spiedo (per info e prenotazioni 339 2528110).

Concerti dal vivo al via dalle 21: venerdì sera Replika, sabato sera Susanna 28. A proposito di Alpini: domenica si celebra anche il quindicesimo anniversario della chiesetta dei “Morti di Tanet”, con sfilata e fanfara, e gran finale conviviale.