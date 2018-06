Dal 29 all’1 luglio, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Padenghe sul Garda, arriva per la prima volta a Padenghe, Eatinero il Festival di cibo di strada itinerante con alcune delle più selezionate specialità regionali della penisola. Una carovana con i migliori Food Truck in circolazione! Eatinero Padenghe è solo una delle tre tappe estive del tour alla scoperta delle bellezze del meraviglioso Lago di Garda! Importante media partner dell’evento sarà Radio Bruno Brescia

Il Festival di Eatinero accoglierà a Padenghe tutti gli appassionati e amanti di cibo di strada di qualità che avranno l'occasione di dedicare un intero weekend al gusto. Non mancherà, naturalmente il divertimento grazie ai numerosi eventi collaterali che arricchiranno il programma delle tre giornate. La manifestazione sarà aperta al pubblico nella bellissima cornice di Parco Vaso Rì venerdì 29 dalle ore 18.00 alle ore 24, sabato 30 e domenica 1 tutto il giorno dalle ore 11.00 a mezzanotte. L’ingresso sarà gratuito.

Nel Parco Vaso Rì i visitatori troveranno ad aspettarli nuovi furgoncini colorati e divertenti, food truck e apecar vintage e di design trasformati in vere e proprie cucine su ruote. A bordo, abili chef prepareranno al momento specialità gastronomiche regionali e piatti tipici di street food.

Un’irripetibile occasione per tutti gli street food lovers che potranno apprezzare le bellezze del territorio e le tantissime ricette super golose e di qualità!

Gourmet esclusivi accompagnati da beverage di qualità.

Ci sarà Birrabus, un vero e proprio Scuolabus che all’interno di un allestimento scolastico offrirà al pubblico l'occasione di assaggiare 20 diverse tipologie di birra artigianale provenienti da microbirrifici italiani e una nuova collaborazione con T1 Vintage Bar che porterà i suoi bartender su un vero Bar su ruote.

Per tutto il weekend, Eatinero trasformerà Parco Vaso Rì in uno spazio di incontro e divertimento con spettacoli e attività dedicate alle persone di ogni età! Le esibizioni di artisti di strada, la musica live, dj set, attività per bambini e il truccabimbi coinvolgeranno giovani, famiglie, coppie e gruppi di amici!

Per scaricare il press kit completo: https://drive.google.com/drive

Il Programma completo

Venerdì 29 giugno

18:00: apertura cucine su ruote

20:30: concerto live Hitbox

Sabato 30 giugno

11.00: apertura cucine su ruote

12-14: truccabimbi con Silvia Spagnoli

12-14: letture animate di La Corte della Carta

12.00: spettacolo di arte di strada Boy's Clown

17.30-20: letture animate La Corte della Carta

17.30-20: truccabimbi con Silvia Spagnoli

18.00: spettacolo di arte di strada Boy's Clown

20.30: concerto live Marty and Nephews

22.00: DJ set funky con FUNK O

Domenica 01 luglio

11.00: apertura cucine su ruote

12-14: laboratorio di costruzione di maniche a vento di La Corte della Carta

12-14: truccabimbi con Silvia Spagnoli

12.00: spettacolo di arte di strada Clown Spaventati Panettieri

17:30-20: laboratorio di costruzione di maniche a vento di La Corte della Carta

17:30-20: truccabimbi con Silvia Spagnoli

18.00: spettacolo di arte di strada Clown Spaventati Panettieri

19:00: Concerto live Minor Swing Quintet

I Food Truck presenti

BIRRABUS

Provenienza: San Giovanni in Persiceto (BO) - Specialità: birra artigianale

Birrabus e Birracamper sono i due originali mezzi con i quali Loris Marcheselli spilla le etichette distribuite da Birra di Classe, il progetto da lui ideato per affiancare i birrifici artigianali italiani nella distribuzione dei loro prodotti e nella diffusione della cultura birraia.

SEI FRITTO

Provenienza: Reggio Emilia (RE) – Specialità: Pizza Fritta

Sei Fritto, il Food Truck che nasce a Reggio Emilia dall'idea di una famiglia con la passione per la cucina, in particolare per la Pizza Fritta il primo esempio di Street Food all’italiana.

AL MITIMANGIO

Provenienza: Desenzano del Garda – Specialità: piatti a base di carne

Un Airstream datato 1963 completamente ristrutturato e attrezzato con una cucina professionale per offrire ai clienti prodotti e sapori interamente made in Italy! Al Mitimangio è un viaggio nel gusto grazie alle ricette e agli ingredienti altamente selezionati.

BASULON

Provenienza: Codogno – Specialità: hamburger

Un progetto innovative quello di Basulon, riproporre i sapori e le eccellenze del cibo italiano in una veste tutta nuova: quella dello street food. Con i trucks portano in giro per l’Italia l’eccellenza del territorio lodigiano cuocendo tutto all’istante nel rispetto del cliente. La missione è offrire prodotti di alta qualità e a km zero.

LA FRITTORIA

Provenienza: Fano – Specialità Fritto di qualità

Nata nel 2006 con l’obiettivo di promuovere cibi di qualità con la formula dello street food, la Frittoria è specializzata in prelibatezze realizzate grazie a prodotti di ottima qualità. Mozzarelline, frittura di gamberi e calamari, mix di verdure, cappellacci cotto e mozzarella sono solo alcuni esempi di quello che viene proposto alla clientela.

LA ROULOTTINA

Provenienza: Brescia – Specialità: Crêpes dolci, Galettes farcite (crêpes salate a base di grano saraceno)

La Roulottina un food truck unico nel suo genere in Italia. Una roulotte Franza del 1971 alla quale Anna e Fabio, una coppia franco-italiana ha deciso di dare una seconda vita trasformandola in una cucina viaggiante che propone crêpes dolci e galettes salate dai gusti nuovi e travolgenti.

THE MEATBALL FAMILY

Provenienza: Milano - Specialità: polpette

Polpette di carne (Black Angus e Fassona), di pesce (Baccalà e crema di ceci) o di verdure, servite in un cartoccio con patate fritte e cinque diverse salse fatte in casa. È questa la proposta di The Meatball Family, cucina itinerante dell’omonimo ristorante milanese creato dal genio di Diego Abatantuono e attivo in zona Navigli dal 2013.

BRUSCO BONO

Provenienza: Bergamo - Specialità: bruschette gourmet

Per uno spuntino veloce o una cena fra amici Brusco Bono propone più di 20 bruschette per tutti i gusti. Il gusto comincia da una fetta di pane e proprio per questo motivo questo food truck offre pane casareccio croccante fuori e fragrante dentro condito con ingredienti freschi e

generosi, preparati al momento. Una bruschetta gourmet, da intenditori che si prende con le dita, si assapora e si finisce per volerne un’altra.

KOSTINA

Provenienza: Brescia - Specialità: costine fondenti

Kostina nasce da un’idea di Giuliano e Michele, idea che ha preso una sua forma in un progetto ben definito. Un Citroen Type H unico e originale e una ricetta gourmet tutta da assaporare, le costine fondente. A tutto questo si aggiunge la grande capacità degli ideatori di Kostina di selezionare materie prime di eccellente qualità che portano il piacere dell’ottimo cibo nell’esperienza dello street food

AMARCORD GUSTO

Provenienza: Goito - Specialità: Tigelle e tortelli

Qualità eccelsa e semplicità: sono gli ingredienti che caratterizzano ogni creazione di Antonella e della sua “Amarcord”.

Grazie all'unione e alla fusione delle sue radici, “Modena”, e della sua dimora, “Mantova”, ha dato vita ad una ghiotta selezione produttiva che unisce la qualità della materia prima alla semplicità delle ricette e delle lavorazioni tradizionali.

PEXTO

Provenienza: Genova - Specialità: pasta al pesto e focaccia genovese

Superare le aspettative dei clienti, proponendo loro esperienze uniche a livello organolettico è l’obiettivo di Pexto.

Dalla selezione delle migliori materie prime allo sviluppo delle ricette, dalla ricerca della praticità alla realizzazione di un packaging raffinato ed elegante, Pexto porta nel mondo con orgoglio l’eccellenza dei prodotti gastronomici italiani.

MASTER SCIATT

Provenienza: Montagna - Specialità: prodotti tipici valtellinesi

La cucina tipica valtellinese a bordo di un food truck davvero originale. Materie prime selezionate e prodotti cucinati al momento per far assaporare gusti e sapori unici!



DOVE, COME, QUANDO

Eatinero Padenghe – Summer Tour - Area Street Food

Parco Vaso Rì – PADENGHE SUL GARDA (BS)

29 giugno dalle 18.00 alle 24.00

30-1 luglio dalle 11.00 alle 24.00

L'accesso alla piazza e agli spettacoli sarà gratuito.