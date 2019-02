Desenzano: Vini&Sapori del Garda

Week end all’insegna del gusto, presso il Complesso Commerciale Le Vele di Desenzano del Garda, dove sabato 23 e domenica 24 febbraio si svolgerà “Vini & Sapori del Garda”, rassegna di eccellenze enogastronomiche del territorio del Lago di Garda, organizzata in collaborazione con l’Associazione “Strada dei vini e dei sapori del Garda”, il Consorzio Valtènesi, il Consorzio Lugana, l’Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) e col patrocinio del Comune di Desenzano del Garda. Molte le iniziative e gli eventi che animeranno la due giorni sull’onda del gusto con stand e bancarelle di produttori dove sarà possibile acquistare vini pregiati del Lago di Garda, come Valtènesi Doc e Lugana Doc, e l’olio evo, prodotto Dop di nicchia ad alta qualità tra i più apprezzati.

Gli stand di “Vini & Sapori del Garda” apriranno i battenti sabato 23 febbraio alle 9.00, seguirà alle 11.00 l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità e della stampa. Il programma prevede diverse degustazioni di vino e di olio guidate da esperti: le degustazioni di vino saranno alle 12.00 e alle 16.00, mentre alle 15.00 la degustazione dedicata all’olio. Le degustazioni sono a numero chiuso con prenotazione gratuita presso lo stand che verrà allestito nella galleria del Complesso Commerciale. Sempre sabato, dalle 13.00 alle 17.00, si svolgerà in galleria la grande asta con chiamata: i 3 scontrini con l’importo totale più elevato si aggiudicheranno buoni sconto dal valore di 100, 50 e 25 euro, da utilizzare presso i negozi de Le Vele.

Grande attesa, specie fra i fan di facebook, per l’evento clou di domenica alle 18.00: uno show cooking con lo chef Carlo Bresciani, guest star d’eccezione, presidente vicario nazionale della Federazione Italiana Cuochi e patron di Antica Cascina San Zago; un vero ambasciatore della cucina italiana nel mondo. Lo chef Carlo Bresciani premierà le 3 migliori ricette del contest lanciato sulla pagina facebook de Le Vele, hashtag #lamiaricettadelgarda, con buoni da spendere presso il proprio ristorante e rielaborerà in versione gourmet la ricetta vincente, seguirà la degustazione per i presenti. Nel corso della due giorni saranno presenti gli speaker di Radio Bruno che daranno vita a diversi momenti divertenti intrattenendo il pubblico.