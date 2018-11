Desenzano: Castagnata d'Inverno

Dominica dalle 10 alle 20, in piazza Matteotti a Desenzano è in programma la "Castagnata d'inverno", evento organizzato dall'associazione dei Gnari di Colatera. Oltre alle caldarroste, saranno in vendita il famoso castagnaccio e dell'ottimo vin brulè. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.