Darfo Boario Terme: Cibo di strada da tutto il mondo con Hop Hop Street Food

Visto il successo della 1 Edizione si ripropone anche per il 2018 l’evento Street Food, stessa location e percorso che aveva riscosso molto successo e partecipazione: Boario Terme – Piazzale Autostazione.

Le possibilità sono praticamente infinite, dal panino d’autore al cibo etnico, al recupero della tradizione in formato “da passeggio”. Tutti hanno almeno due punti in comune: la qualità del cibo, e un concept che intercetta le nuove tendenze del mercato.

Vale quindi la pena immergersi in questa atmosfera e provare cose nuove cibi e culture, facendosi trasportare dai sensi…per capire come stanno cambiando i gusti.