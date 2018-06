Cologne: Festa della Resistenza e della Legalità

A Cologne è in arrivo la Festa della Resistenza e della Legalità, la festa dell’ANPI Franciacorta in programma dal 7 al 10 giugno. Tanti gli eventi culturali in programma e gli incontri di eccellenza: Nando dalla Chiesa, Don Giacomo Panizza, Alessandro Sipolo e tanti altri. Per tutta la manifestazione sarà attivo un stand gastronomico con pizzeria.