Coccaglio: Sagra dei Santi Pietro e Paolo

A Coccaglio è in arrivo la Sagra dei Santi Pietro e Paolo, in programma da mercoledì 26 a domenica 30 giugno. Tutte le sere funzioneranno stand adibiti a bar, birreria, cucina e gelateria.

PROGRAMMA COMPLETO

MERCOLEDI’ 26 GIUGNO

Ore 20:00 – S. Messa nella Chiesetta di S. Pietro in preparazione alla festività dei SS. Pietro e Paolo

GIOVEDI’ 27 GIUGNO

Ore 20:00 – S. Messa nella Chiesetta di S. Pietro per gli abitanti di quartiere San Pietro

Ore 21:00 – Esibizione della scuola di danza: GOCCE DI DANZA

VENERDI’ 28 GIUGNO

Ore 20:00 – S. Messa nella Chiesetta di S. Pietro in suffragio dei defunti del quartiere San Pietro

Ore 21:00 – Regeneration Official POOH Cover Band

Ore 23:30 – SILENT PIETRO

SABATO 29 GIUGNO – SOLENNITA’ DEI SS. PIETRO E PAOLO

Ore 10:30 – S. Messa in canto nella Chiesetta di S. Pietro in onore dei SS. Pietro e Paolo a suffragio di tutti i defunti del Comitato San Pietro

Ore 20:00 – S. Messa di chiusura nella Chiesetta di S. Pietro per i volontari dell' Associazione San Pietro

Ore 21:00 – Serata danzante con l’orchestra ANNALISA D'ALOIA

Ore 00:00 – SPETTACOLO PIROTECNICO, eseguito dalla ditta Martarello Ermes

DOMENICA 30 GIUGNO

Ore 20:30 – Serata danzante dell’ORCHESTRA DEL CUORE con Marco Zeta & Gigi Chiappin