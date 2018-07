Desenzano: Eatinero

Nella bellissima area verde della Spiaggia d'Oro a Desenzano del Garda, quattro giorni di Eatinero, il Festival di Cibo di Strada Itinerante. L’appuntamento è in programma dal 26 luglio al 29 luglio: in arrivo una carovana con i migliori Food Truck in circolazione e tantissime ricette super golose.

Ad accompagnare le prelibatezze ci sarà una selezione speciale di birre artigianali, scelte tra i più premiati microbirrifici italiani. Ogni sera un intrattenimento musicale diverso: funky, soul, rock leggero, groove e pop. Sabato e domenica, dall'orario di pranzo e poi per tutto il giorno, si mangerà ammirando spettacoli di artisti di strada e non solo.

PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 26 luglio

18:00: apertura cucine su ruote

20:30: La musica incontra la giocoleria, il circo e la magia live: #CadillacCircus

Venerdì 27 luglio

18:00: apertura cucine su ruote

12-14: letture animate di La Corte della Carta

12-14: truccabimbi con #SiviaSpagnoli

12 spettacolo di arte di strada Sebastian Burrasca

17:30-20: letture animate La Corte della Carta

17:30-20: truccabimbi con #SilviaSpagnoli

18: spettacolo di arte di strada Sebastian Burrasca

20:30: concerto live Marty and Nephews

Sabato 28 luglio

11.00: apertura cucine su ruote

12-14: truccabimbi con #SilviaSpagnoli

12-14: letture animate di La Corte della Carta

12 spettacolo di arte di strada #BoysClown

17:30-20: letture animate La Corte della Carta

17:30-20: truccabimbi con #SilviaSpagnoli

18: spettacolo di arte di strada #BoysClown

20.30: concerto live Andrea Van Cleef & #LosBravos

22:00: concerto live Tin Woodman

Domenica 29 luglio