Chiari: Street Food Festival

Dopo il successo dello scorso anno, lo “Street Food Festival” torna in Piazza Zanardelli a Chiari. Il centro storico sarà ancora una volta la culla dei migliori food truck d'Italia, con panini gourmet e altre proposte per tutti i gusti. Quattro giorni di prelibatezze, poi musica e tanti laboratori e giochi per i piccoli, in programma dal 28 aprile al 1° maggio.