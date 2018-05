Sapori di primavera: anche il Chiaretto va a spasso per la cucina bresciana

Dal Groppello al Chiaretto il passo è breve, e ovviamente gustosissimo: in attesa della dodicesima edizione della rassegna dedicata al Groppello e alle sue molteplici declinazioni culinarie, ha già preso il via la prima stagione de “Il Chiaretto a spasso nella cucina bresciana”, tour enogastronomico che attraverserà osterie e ristoranti dal Garda alla Valsabbia alla città, il cui protagonista – il titolo dice tutto – sarà il vino rosato per antonomasia, il “vino di una notte”.

La manifestazione è promossa dall'azienda agricola La Torre di Mocasina, con il patrocinio del Comune di Calvagese: la formula è ormai assodata, la stessa dell'omonima rassegna al Groppello, menu speciali a prezzi speciali, per tutti i gusti e tutte le tasche, in 16 ristoranti della provincia.

Qualche assaggio, giusto per cominciare: tartare di trota salmonata e avocado, casoncelli nostrani, branzino al forno, risotto alle punte di asparagi e formaggella di montagna, filetto di rana pescatrice al cognac, cobia in salsa teryiaki, guazzetto di pak choi e semi di sesamo, trancio di salmone con salsa al Chiaretto, spaghetti agli scampi, fish&chips di lago, trota marinata agli agrumi del Garda, sarda in escapece con polenta biancoperla, strudel di lavarello gardesano, pizze veraci e fritturine.