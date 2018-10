Cerveno: Festa del pane

Cerveno accende i forni, mette in movimento le macine del suo mulino, apre le porte della casa museo agli agricoltori locali per il mercato agricolo, ci accompagna in campo per osservare la semina e la mietitura dei cereali.

E non si tratta di un viaggio nella nostalgia, ma di un passo in avanti, nella vita di un agricoltura che cambia.

La giornata di sabato 13 ottobre inizia alle 10 al mulino nella piazza principale del paese e poi attraverso una bella passeggiata tra le strade del centro storico continua alla casa museo che farà da campo base per la cottura del pane nel forno a legna ( non perdetevi le sfornate delle 11 e delle 18), per l'assaggio di prodotti e vini del territorio ( aperitivo delle 11 e aperitivo delle 18) e per la partenza della passeggiata di scoperta dei forni delle case storiche del paese alle 14, della passeggiata verso il campo, alle 15, dove accompagnati da un agronomo potremo scoprire che cosa sono i cereali, che cosa significa fare rotazione e si potranno vedere lì per lì la semina e la mietitura.

La festa del pane si trasforma in un'occasione per vivere un'esperienza comunitaria attorno ad un forno accesso che puoi vivere con la tua famiglia.