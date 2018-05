Ceresara: Festa della ciliegia

A Ceresara (Mantova) torna anche quest’anno la tradizionale “Festa de la Saresa” (Festa della Ciliegia) organizzata dall’Associazione “Compagnia delle Torri” in collaborazione con il Comune di Ceresara, che si svolgerà su due fine settimana, il 2/3 e 16/17 giugno 2018.



Tutte le sere dalle ore 19.00 sarà possibile cenare lungo la suggestiva tavolata allestita in Via Roma degustando il Tortello della Possenta di Ceresara alla ciliegia (De.Co.), altre specialità, pizze e la torta cioccolato e ciliegie “Dolceresa” (De.Co.).



Molti gli appuntamenti in programma tra i quali si evidenziano quelli che animeranno le serate della centralissima Piazza Castello (sabato 2 Achtung Babies Cover Band degli U2, domenica 3 la rassegna di Danza Hip-Hop e Modern con la partecipazione delle migliori scuole di danza, sabato 16 Sugar Time Cover Band di Zucchero e domenica 17 spettacolo comico con il barzellettiere Gianpaolo Cantoni e musica live con i Radioshock).



Durante la manifestazione saranno presenti in Piazza gli stands dei produttori locali delle “Ciliegie di Ceresara”, altri momenti di intrattenimento, degustazioni guidate, il tradizionale raduno Ferrari (domenica 3 giugno), il Triciclo GP, il mercatino di hobbistica ed eventi culturali collaterali.



La Festa si svolgerà anche in caso di maltempo.