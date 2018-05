Castrezzato: Hop Hop Street Food

Sapori, profumi e colori sono i veri protagonisti di Hop Hop Street Food, il più originale Street Food tour d'Italia con specialità da tutto il mondo (ben 27 nazioni differenti).

I furgoni con gli artisti del finger food arrivano a Castrezzato: l’appuntamento è da venerdì 18 a domenica 20 maggio all'Autodromo di Franciacorta.



L’evento affiancherà l’unica tappa italiana delle competizioni automobilistiche targate “Nascar Whelen Euro Series”, che vedranno protagoniste in pista vetture in tutto e per tutto simili alle stock car americane da cui la serie prende spunto: 400cv, V8 rombanti e zero elettronica.