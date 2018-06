Castegnato: Materia Prima Beer & Music Festival

E’ in arrivo l’undicesima edizione del “Materia Prima Beer & Music Festival”: l’appuntamento è da giovedì 7 a domenica 10 giugno presso il Parco il Parco Villa Calini in via Trebeschi a Castegnato. Tutte le serate sono ad ingresso libero.

LE BIRRE:

Spaten, Brat Weiss, Wernesgruner, Dolomiti Rossa, John Martin’s, Hirter.

AREA RISTORANTE CON SERVIZIO AL TAVOLO:

Galletto con patatine, costata con osso, hamburger (manzo o asino), formaggio fuso, pane e salamina, anelli di calamari, tagliata di cavallo, patatine fritte, olive ascolane, piatto vegano, pizza con forno a legna, straccetti di pollo.

I CONCERTI:

— Giovedì 7 giugno

- Contest: Davide e gli Altri, Shapeless Void, W O P band

- Slava

— Venerdì 8 giugno

- Contest: Two Stroke, Attempt Three, Karmasonica

- ROS

Usciti da XFactor 2017 e seguiti da Manuel Agnelli, i ROS iniziano a vivere la loro carriera on the road con un tour che li porterà per tutto lo stivale!

— Sabato 9 giugno:

- Contest: Tamrida, AMORNERO, Joker Gang

- Mercantinfiera 2.0

Cover band Fabrizio de Andrè

— Domenica 10 giugno:

- Finale Contest

- Ottavia Brown

Apertura stand gastronomici ore 19.00. Inizio contest ore 20.00. Headline ore 22.00. L’incasso della festa verrà devoluto in beneficenza.