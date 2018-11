Capriano: Open Day Streif

Sabato 24 novembre si terrà in via Trento 140 a Capriano del Colle (BS) loc. Fenili Belasi, l’Open Day Streif 2018 durante il quale presenteremo in anteprima assoluta, la Birra di Natale 2018. Come ogni anno, si tratta di una birra in edizione limitata e numerata (800 bottiglie da 75cl e 150 bottiglie da 1,5L) e soprattutto mai proposta prima di ora; come da antica tradizione dei birrifici del Nord Europa, ogni anno produciamo una birra di Natale nuova e originale.

L’Open Day sarà completamente gratuito e senza alcuna necessità di prenotazione, e si potranno degustare, oltre alla predetta Birra di Natale, anche tutte le altre birre da noi prodotte. Quest’anno, per il periodo natalizio, sono stati realizzati anche dei panettoni alla birra, delle gelatine alla birra (da abbinare ai formaggi), dei cioccolatini con il cuore di birra e dei biscotti sempre fatti con la nostra birra.

Tutti gli assaggi e le degustazioni saranno gratuiti e la manifestazione avrà inizio alle 11 e terminerà alle 19 del giorno di sabato 24 p.v.