Camignone: Orienteering nei vigneti Mosnel, con degustazione finale

Durante il Festival di Franciacorta 2019, Mosnel, storica azienda vitivinicola situata a Camignone, propone per gli appassionati un’esperienza in vigna davvero originale: una prova di orientamento fra i suoi filari organizzata da MilleMonti (www.millemonti.it). I partecipanti, divisi in piccole squadre a misura di famiglia dovranno trovare una serie di obiettivi e infine il traguardo. Alla squadra vincitrice sarà consegnata una bottiglia di Franciacorta DOCG.

Ma la vera vittoria per tutti i partecipanti sarà proprio lo spettacolo dei vigneti, un giardino ordinato e a conduzione biologica, dove ogni anno prende forma una collezione di Franciacorta dall’eleganza inconfondibile. I vigneti di Mosnel sono in tutto 41 ettari, si trovano su morbide colline a 250 metri slm e – cosa rara in territorio – sono un unico corpo di vigne, tutto intorno all’antica villa di famiglia. Le varietà presenti sono Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero e anche Erbamat.

Al termine dell’attività di Orienteering, Mosnel aprirà le sue porte per la classica visita alla cantina: un viaggio alla scoperta di tutte le fasi del Metodo Classico, dalla vinificazione, alle affascinanti cantine seicentesche, fino all’area contemporanea, inaugurata da pochi mesi, e dedicata all’affinamento. Una degustazione di Franciacorta chiuderà in bellezza il percorso. Informazioni e prenotazioni (obbligatoria): M 338 9013003. Costo 30 euro per persona, comprensivo di visita in cantina e degustazione; ragazzi 12-16 anni: € 10, bambini (<12 anni: gratuito). Si consiglia abbigliamento da escursione. In caso di pioggia l’attività non sarà annullata.