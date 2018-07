Prende il via questa sera la quarta edizione di Calvagese in Festa, evento organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni, gli oratori e i giovani del paese. Tantissimi gli appuntamenti fino a domenica: il corso arcieri per ragazzi, la gara regionale di moto storiche con dedica a Andrea Spinelli, l'imperdibile (e inedita) sfida di pallavolo al buio, domani e domenica in palestra con magliette bianche e palla da volley fluorescente. Musica tutte le sere, e stand gastronomici aperti dalle 19 con casoncelli, pesce fritto e spiedo.