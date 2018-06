BresciaCondita 2018: festival culinario a scopo benefico

Bresciacondita è un festival culinario intende fornire contributo e supporto alle diverse realtà del territorio bresciano che in vario modo e sotto diversi profili si occupano di questioni sociali e di sostegno al prossimo.

La sede storica del Palazzo di Giustizia di un tempo, nel rinnovato spirito artistico che l’ha pervasa, accoglierà anche le opere dello scultore e ceramista bresciano Ugo Romano (che per la prima volta e in esclusiva trasferirà al Mo.Ca una porzione del suo laboratorio), mentre l’atmosfera musicale sarà intessuta dal Duo Acustico Anima Nera.

Bresciacondita, per l’edizione 2018, ha scelto di sostenere l’operato di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald in favore di Casa Ronald McDonald Brescia.

Agli ospiti che vorranno accedere alla degustazione e alla serata sarà richiesto il pagamento di un ticket di € 30,00 (in prevendita) che darà diritto a un paniere di degustazione comprendente tre calici di vino (Tenuta La Vigna/Castello Bonomi), tre preparazioni salate (Osteria Finil del Pret/Caffè Floriam/Qbio), una birra artigianale (Birrificio Curtense), due dessert (Bosco Corsica/Pasticceria Bossoni), acqua e caffè.

la amnifestazione è patrocinata dal Comune di Brescia, dal Consorzio del Montenetto, da East Lombardy ERG2017 e dal Gruppo Brescia Mobilità. Quest’ultimo, per l’occasione, ha inteso sostenere la manifestazione attraverso la concessione di alcuni spazi promozionali presenti sui treni metropolitani e sulle banchine delle diciassette stazioni che attraversano la città, nonché consentendo all’utilizzo del biglietto d’accesso al festival quale valido titolo di viaggio per i trasporti sulla rete metropolitana dalle ore 16:00 alla mezzanotte del 28 giugno, così da consentire ai partecipanti dei più agevoli, economici ed ecologici spostamenti.