Brescia: Summer party a playa del Carmine

Sabato 13 luglio, l'associazione Carminiamo Brescia presenta:bsummer party a playa del Carmine. Quartiere Carmine Brescia, dalle 20.00

Cene in strada e tantissima musica. A seguito del gradito successo della prima edizione del Summer Party, vi aspettiamo per una serata in quartiere, come fosse il vostro lido preferito.. ovviamente vestiti "da spiaggia" o " Casual" per vivere un sabato spensierato e divertente.

Vie e locali allestiti come una vera Playa con ombrelloni, gonfiabili, salvagenti, braccioli, surf e chi ne ha piu' ne metta.

8 postazioni musicali suddivise per le vie del Quartiere.

Palco 1

Barrique Contrada del Carmine

Homies live band (Blues rock)

Gli Homies sono un gruppo musicale indie folk/rock formatosi nel 2015 a Casalmaggiore. Il gruppo è composto da Mattia Foina (voce e chitarra), Mirco Boldrini (basso e voce), Luca Bernardi (voce, organo e tastiera) e Tommaso Frassanito (batteria). Nel corso degli anni, gli Homies si sono esibiti in piccoli e medi locali in Italia, presentando al pubblico brani inediti affiancati da cover di artisti come Ben Harper, Mumford and

Sons, Kings of Leon, Bob Dylan, Beatles, Tedeschi and Trucks Band. Attualmente, oltre ad essere attivi sulla scena live, stanno scrivendo nuovi brani in previsione di registrare il loro primo disco.

Palco 2

Sottoscala, Bar Battaglie e Il Crivello in collaborazione con Clockbeats Studio Brescia presenta Djset Micheal Senatore & Alex Zigro

(House music, tech house)

Clockbeats

(Rap HipHop)

Dj set Human Soundsystem

(a little dose of humanity)

Palco 3

Lumi Via Porta Pile presenta Lumioke Il Karaoke più matto dell'estate.

Sul palco la direttrice dei divertimenti Moira DellaFiore Plummer si destreggera' fra richieste e applausi!!

Palco 4

Osteria Croce Bianca Via Fratelli Bandiera

con alla consolle

d. aka puma Daniel Duches d

Miscela di Hip Hop/Rnb e House, fino ai ritmi caraibici più serrati

Curatore del progetto Ensmbl il quale scopo, oltre alla preparazione e cura di eventi musicali, è la connessione di realtà artistiche differenti collegate dal tema urban.

Palco 5

Casa del Popolo - Carmine e CARMEN*TOWN Via Fratelli Bandiera

presentano

Summer Trash Festival con Beppe OrizzOnti a Playa Del Carmen

Beppe Orizzonti

Revival trash night con il meglio del peggio degli anni '70 '80 '90.

Palco 6

Enotema del Carmen e Bar D'altri Via Battaglie presentano M-B-J. dj set

Black Music - Funk al Soul - R&B - Jazz. Amante della Black Music i suoi set spaziano dal Funk al Soul, dall' R&B al Jazz. Matteo Jacopo Baio comincia a coltivare la sua passione per la musica sin dalle scuole superiori organizzando i suoi primi eventi fino ad arrivare alle consolle di serate come AznParty e Calling, dove si e' sempre distinto per il suo grande eclettismo musicale.

Palco 7

Galleria dell'Ombra Via Nino Bixio Patrick Fumia Happy Birthday Mr. Dj Dj dal 1999 from Brescia. Amante dei vinili, mette dischi in diversi afterhours sul lago di Garda e Brescia. Resident a Bolzano, Colazione da Tiffany, Base Milano. Eclettico ed innovativo, i suoi set si muovono nella musica house, minimal e techno.

Palco 8

Box., Officine dello Spirito e I Dù dela Contrada Contrada del Carmine

presentano Francesco Andreoli dj set (classic rock, funk, rap, indie, brit, trash pop) Da più di dieci anni sulla scena bresciana della consolle. Secondo lui non esistono generi musicali brutti, esistono canzoni brutte! Con questo approccio riesce a fondere, dosare, mixare e proporre djset "frullati" mischiando in un'unica serata classic rock, funk, rap, indie, brit, trash pop. Ora si diverte principalmente dietro le consolle di Rafiki, Anda, Storm, Suavemente, Freak.