Brescia: Food Truck Festival

Torna a Brescia in Piazza Tebaldo Brusato, dal 25 al 27 maggio, Cucine a motore. Food truck festival, la kermesse dedicata al cibo di strada in versione gourmet per tutti i gusti a ingresso gratuito.



Tra le specialità proposte ci saranno hamburger di bufalo, cinghiale, chianina e cervo, tartare di cavallo, gnocco fritto, pastrami, lampredotto, polpette, specialità ascolane e pugliesi, pesce, pizza, paella, waffle e crepes. Parteciperanno Bufalo500Grill, BBQ Valdichiana, Gipsy Bigfood, I Due Gatti, The Backdog, Macelleria Pagliarini, Casa Largher, La Cucina, Gli Ostinati, Fish and Chic, The Meatball Family, Ape Scottadito, Apulia Streetfood, I Fratelli del Fritto, La Roulottina di Sophie, Hispanico, Meneghino Bistro e Cloe’s Crepes.



Oltre al cibo ci sarà spazio per la musica. Si partirà venerdì con il Summer dance tour 2018 di Radio Studio Più. Sul palco si alterneranno i DJ e Vocalist della radio in una coinvolgente serata dance. Sabato, alle 21.30, arriva il rock'n roll boogie-boogie di Little Taver & His Crazy Alligators. Domenica, alle 19, grande festa con i Briganti del folk che proporranno un racconto attraverso musica e parole dei grandi cantautori italiani.



Il festival di Cucine a Motore si terrà in Piazza Tebaldo Brusato venerdì 25 maggio dalle 18 alle 24, sabato 26 e domenica 27 maggio dalle 11 del mattino fino a mezzanotte. L’evento è organizzato da Associazione Retròbottega in collaborazione con Studioventisette.