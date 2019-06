Brescia: Street Food in Castello

In castello arriva "La locomotiva", la nuova taste experience di Brescia. Dal 27 giugno all'8 settembre (ore 11-23.30), nel Piazzale della Locomotiva si alterneranno tutti i giorni gli specialisti dello street food con le loro cucine a motore.

A partire dall'aperitivo prima di pranzo, le mura del castello si tramuteranno in un bistrot per ogni momento della giornata, dove qualità e gusto si fonderanno con l’arte e gli eventi in un incantevole spazio aperto a tutti.