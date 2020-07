Brescia: Street Food in Castello

Da venerdì 10 e per tutto il weekend, le cucine a motore della terrazza più famosa di Brescia tornano finalmente accendersi. Una piccola anticipazione di quello che succederà poi dal 16 luglio, data dell'inaugurazione di “Belvedere 030”, il nuovo villaggio estivo con street food che sorgerà nel piazzale della locomotiva del castello.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto WE LOVE CASTELLO, guidato da 94 investimenti, Kitchen e Palcogiovani e realizzato con la collaborazione di Cucine a Motore, il più importante food festival d'Italia con il patrocinio di Fondazione Brescia Musei.

Quello che ora sarà solamente un angolo street food, la prossima settimana diventerà un vero villaggio dove avranno luogo anche live, dj set, manifestazioni artistiche e culturali.

“È stato difficile rivoluzionare il progetto originale di WLC (presentato in Loggia a Febbraio), ma abbiamo voluto dare a Brescia il nostro contributo per ripartire” dice Matteo Castellazzo, project manager di We love Castello.

Il menu di questo weekend? Specialità marchigiane ed abruzzese a cura dei maestri di Scottadito, accompagnate dalle migliori birre artigianali d'Italia, selezionate e distribuite da “birra di Classe”, il fantastico Beer Bus della birra made in Italy!

Si consiglia la prenotazione al numero dedicato 371 4719525 oppure via mail a: belvedere030@gmail.com