Brescia: Sagra degli Gnocchi

Nella splendida cornice della Distilleria Molloy a Brescia, dal 21 al 23 febbraio arriva uno speciale weekend di gusto con la "Sagra degli Gnocchi All You Can Eat".

Gnocchi con:

- Ragú di salsiccia

- Alla sorrentina

- Gorgonzola radicchio e noci

- Crema di carciofi e speck

Per prenotare il tavolo si può compilare questo modulo online: http://tiny.cc/i8wqjz, oppure telefonare o scrivere su Whatsapp al 347936739.