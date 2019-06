Brescia: PUBS.Festival

PUBS.Festival, il Festival della Birra Artigianale e dei Pub Indipendenti Bresciani, sbarca alla Cascina Maggia il 14, 15 e 16 giugno. Tante le etichette presenti (sulla pagina Facebook dell'evento l'elenco completo) e ricco programma musicale:

Venerdì 14 Giugno

Apertura spine dalle ore 17 - concerti dalle 19.00

- The Quarry Brothers - Live bluegrass & country music con The Quarry Brothers

(bluegrass - country acustico)

- Frederick & The Riverjumpers LIVE con Frederick & The RiverJumpers

(country - outlaw - american folk)

Sabato 15 Giugno

Apertura spine dalle ore 12 - concerti dalle 19.00

- The Bonebreakers & TODD DAY WAIT Live RnR in PuBS Festival con The Bonebreakers e Todd Day Wait's Pigpen

(rock'n'roll - country - bluegrass - cajun)

Domenica 16 Giugno

Apertura spine dalle ore 12 - concerti dalle 20.00

- The Hot Teapots (dixieland - old time jazz)