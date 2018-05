Brescia: Festa dell’Europa

Sabato 5 maggio, dalle 19, al Carmine di Brescia è in programma la “Festa dell’Europa 2018”, organizzata dall’associazione Carminiamo, in collaborazione con Informagiovani e con il patrocinio del Comune.

Il programma della serata vedrà i locali del quartiere coinvolti in varie iniziative, dislocate in vie e piazzette a cielo aperto. La festa si divide in 8 palchi con l'accompagnamento musicale di deejay e musicisti.

Palco 1 Bar la Torre

con dj set by Marco Cusmai

(disco, funk e soul)

Palco 2 Il Crivello Bar Battaglie e Sottoscala

con dj set by Marix

(electro pop)

Palco 3 El Cantinero

Dj Spike

(Pop, rock & R&B)

Palco 4 Osteria Croce Bianca

con Dj set by Daniel D

(Funky Town)

Palco 5 Carmen Town Casa del Popolo

Dj set By Beppe Orizzonti

(Revival-Trash 70/80/90 )

Palco 6 Bar D'altri ENOTEMA DEL CARMEN

con dj set The troglodyte Trip

(blues, Afrobeat e Funk )

Palco 7 Elda Pirleria FOYER Galleria dell'Ombra

con dj set By LOOPIN

(70/80 Vinyl selection)

Palco 8 Box. I Dù dela Contrada Officine dello Spirito con dj set By Stex

(classic rock, funk, rap, indie, brit, trash pop)