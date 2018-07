Brescia: Cena sotto le stelle

Per le strade del centro storico di Brescia è tempo di “Cena sotto le stelle”, con tavolini in strada e ricchi menù.

Dalle 19 al Vecchia Praga in C.da Pozzo dell’Olmo 38, alla Trattoria Gasparo – L’Aocat di Marco Berardi e c. Sas in via eventi P.tta Gasparo da Salò, al Bar Punto d’incontro in C.so Cavour 1, all’Alimento di Cesare Rizzini in via Agostino Gallo 6, al Banco Natural Bar in via della Posta 1 e al Cyrcle Cafè in via San Faustino 93/A.