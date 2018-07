Brescia: Festa della Birra Ceca al Vecchia Praga

Festa della Birra al Vecchia Praga di Brescia, dal 26 al 28 luglio. Una tre giorni di festa con musica live, birra “MALASTRANA” e le proposte della nostra cucina.



Come tutte le sagre che si rispettino vi aspetto con succulenti PANE E SALAMINA, POLLETTO AL FORNO, FRITTO MISTO, e se volete anche il nostro GULASCH. E tanto altro…



Tutto rigorosamente sotto le stelle!

Siamo arrivati alla quinta edizione!!!



Come ormai da cinque anni proponiamo le nostre specialità “ Malastrana beer”, birra della tradizione ceca,

birre artigianali prodotte in piccoli birrifici e in quantità sicuramente non industriale!



Il luppolo, l’acqua e l’arte del mastro birraio ne contraddistinguono da sempre un gusto “unico”.

Il venerdì 27 grande musica con i “COSMO QUINTET”, quintetto capitanato dal maestro Felice Cosmo con il

loro jazz moderno, veloce e soprattutto originalmente loro.



Dalle 19.30 si cena ed alle 21.30 inizia il concerto. prenota un tavolo e goditi la serata con noi



Appuntamento alla VECCHIA PRAGA

Contrada Pozzo dell’Olmo 38, Brescia

♫ Inizio spettacolo venerdì 27 luglio h. 21.30



Ingresso gratuito



Per informazioni e prenotazioni 030.3750758

+39 3924601536

www.lavecchiapraga.it