Polpenazze: BioFesta

Il Castello di Polpenazze del Garda ospita dal 3 al 6 agosto 2018 la 20esima edizione della BIOFESTA, ormai tradizionale appuntamento dell’estate gardesana dedicato alle produzioni biologiche dei territori bresciani e lombardi. Quattro giorni di enogastronomia, produzioni tipiche, degustazioni, musica e cultura all’insegna della filosofia bio ed eco-compatibile. Un appuntamento che ormai da 20 anni scandisce l’arrivo di agosto nel cuore della Valtenèsi, sulla riviera bresciana del lago di Garda e che, anche quest’anno, ha l’obbiettivo di promuovere a 360 gradi l’autentica cultura del biologico.

In una delle più suggestive cornici del lago di Garda, la terrazza di Polpenazze, la BIOFESTA ha un cartellone denso di appuntamenti enogastronomici, musicali e culturali. L’evento, organizzato dall’Associazione NATURALMENTE in collaborazione con l’Associazione SCORDIUM di Polpenazze del Garda, LA BUONA TERRA Associazione Lombarda degli agricoltori biologici e biodinamici (una realtà che associa oltre 200 produttori biologici di tutta la Lombardia) e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, festeggia quest’anno il suo ventesimo compleanno con un’edizione fedele ad una tradizione ormai consolidata, ma che riscuote ogni anno sempre nuovi consensi.

“La BIOFESTA di Polpenazze si è affermata nel corso degli anni come una delle più importanti manifestazioni lombarde dedicate al biologico e, vuole essere, un punto d’incontro per creare nuove relazioni, scambi e incontri, per la promozione di uno di stile di vita naturale, eco-compatibile ed etico. Rappresenta un’occasione speciale per approfondire la conoscenza della Valtènesi un territorio di grandi tradizioni sia vitivinicole che olivicole dove è biologico il 40% del vigneto iscritto agli albi D.O.P.” dichiara Marino Bortolotti - presidente dell’Associazione Naturalmente - e continua “come al solito il nostro intento è quello di offrire al visitatore non solo una vetrina esaustiva sul comparto bio lombardo, ma anche alcuni spunti di riflessione sul mondo delle produzioni pulite, che per molti rappresenta ormai sempre di più un’alternativa etica all’insegna di un futuro davvero a misura di ambiente”.

L’ossatura della BIOFESTA sarà, come sempre, rappresentata dal grande mercato dei produttori, aperto sabato 4 agosto dalle ore 16 alle 24 e domenica 5 agosto dalle 9 alle 23, nel quale troveranno spazio non solo le tipicità agroalimentari del territorio come i vini della Valtènesi o il pregiato olio extravergine di oliva, ma anche formaggi di vaccino e di capra, confetture, miele, ortofrutta. Presenti anche produzioni non food che hanno ormai adottato la filosofia del biologico come ad esempio i cosmetici e l’abbigliamento.

Lo stand gastronomico invece, aperto fin da venerdì 3 agosto alle 19.30, vedrà trionfare come di consueto uno dei principali motivi di interesse della festa, il “BioSpiedo”, variante biologica del più classico fra i piatti della gastronomia bresciana. Tante altre le specialità proposte, tutte ovviamente preparate con prodotti provenienti da aziende biologiche certificate, impiegando solo stoviglie completamente biodegradabili e compostabili. Presente anche quest’anno, presso il Sagrato della Chiesa, il ristorante VEGANO, curato dal G.A.S. Montezalto di Polpenazze con la preziosa collaborazione della cuoca Chiara Ravelli, titolare di “Cucina 64”, che propone un menù particolarmente stuzzichevole e di grande qualità.

Di particolare rilievo anche il programma musicale all’insegna di sonorità folk, blues, rock e etniche che nelle quattro serate vedrà sfilare formazioni ormai affermate.