Bienno: Camunia Beer Festival

Dopo il grande successo della prima edizione, Camunia Beer Festival si trasferisce nel cuore della Valcamonica. Quest’anno l’evento dedicato alle birre artigianali si terrà infatti a Bienno, comune inserito nella lista de “I Borghi più Belli d’Italia”.

Tante le birre camune, bresciane, lombarde e non solo, con ottimo street food ad accompagnare le degustazioni. Verrà inoltre allestita un’area bimbi per far passare dei momenti di divertimento anche ai più piccoli.