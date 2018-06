Bedizzole: Sagra San Giovanni Nepomuceno

La Sagra si svolgerà a Pontenove frazione di Bedizzole BS dal 5 al 8 Luglio 2018 in anticipo di un mese rispetto alle edizioni precedenti.

Si parte il 5 Luglio alle 20:30 con Vespri nella Pieve per proseguire con la processione storica per la posa dell statua del Santo nel fiume Chiese, al termine della funzione religiosa sarà in funzione il servizio bar.

Si prosegue nella serata di Venerdì 6 Luglio con apertura stand gastronomici alle 19:30 e a seguire serata di ballo con l'orchestra Felice Piazza.

Sabato 7 Luglio apertura stand gastronomici ore 19:00 a seguire serata danzante con l'orchestra Ornella Nicolini.

Domenica 8 Luglio ore 10:00 Santa Messa Solenne nella Pieve. Alle ore 19:00 apertura stand gastronomici accompagnati dall'orchestra Devis Ballerini.

Alle 23:00 estrazione sottoscrizione a premi.

Durante le serate del 6-7-8 giochi gonfiabili gratuiti per tutti i bambini!