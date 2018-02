È inverno e fa freddo, ma la voglia di uscire dal letargo nel quale si è caduti dall’ormai lontano Novembre è troppa! Cosa fare di meglio se non partecipare alla seconda edizione di Brixia Beer Festival?



Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età! Riscoperta delle tradizioni artigianali grazie ai birrifici presenti, delizia per il palato per merito dei food truck, area bimbi per i più piccoli, musica e visite guidate nei Musei della Villa.



Brixia Beer Festival torna con una seconda edizione dedicata alle birre artigianali di qualità provenienti non solo dall’Italia, ma anche dall’estero i prossimi venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 Febbraio 2018 a Villa Mazzucchelli a Mazzano (BS) www.villamazzucchelli.it a pochissimi km dal casello autostradale di Brescia Est, dal centro di Brescia e dal lago di Garda.



La manifestazione, ripercorrendo la formula sperimentata con successo lo scorso anno, è dedicata non solo a chi ama la birra, soprattutto artigianale e di qualità, ma anche a chi desidera trascorrere una giornata in compagnia all’interno di una splendida Villa del Settecento degustando ottime birre di qualità e sfamandosi con deliziose proposte street food. Simpatici camioncini saranno infatti pronti a sfamare il pubblico a qualsiasi ora nel cortile della Villa riservando al pubblico posti a sedere al coperto.



L’ingresso all’evento sarà completamente gratuito. Chi vorrà degustare la birra, dovrà munirsi di gettoni all’ingresso; ogni partecipante disporrà di un bicchiere degustazione, quindi potrà muoversi liberamente nelle gallerie della Villa degustando varie tipologie di birra tra quelle spinate, informandosi sui diversi ingredienti che caratterizzano ogni proposta e sull’affascinante storia che si nasconde dietro ogni produzione artigianale.



Prevista un’area bimbi gratuita in collaborazione con Orso Pilota, negozio di giocattoli e libreria per bambini a Sarezzo (BS), dove far divertire i propri cuccioli mentre si degusta un’ottima birra. Domenica pomeriggio verranno proposte per i più piccini le famose “Storie dell’Orso”, letture animate, mentre per i grandi ci sarà la possibilità di provare giochi entusiasmanti per divertirsi insieme con i migliori giochi da tavolo di questi anni.



Contemporaneamente, Sabato 3 alle ore 17.00 e Domenica 4 alle ore 15.00 e alle ore 17.00 ci sarà la possibilità di scoprire attraverso delle visite guidate le meravigliose stanze private di Villa Mazzucchelli, intitolata al noto letterato del Settecento e dichiarata monumento nazionale. Saranno inoltre visitabili il Museo della Moda e del Costume, composto da una ricchissima collezione di abiti e accessori e il Museo del Vino e del Cavatappi, un’esclusiva collezione dedicata alla cultura della vite e della vinificazione. Le visite guidate vanno prenotate presso la segreteria della Villa al num. 030-212421 e hanno un costo di 6 € a persona comprensivo di ingresso ai Musei e guida.