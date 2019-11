Rovato: piante da interno alla riscossa

Tutto quello che dovresti sapere per non uccidere una pianta in casa.



Un efficace corso insieme a Davide Floris, fiorista ed esperto di piante da interno, per imparare a conoscere le varietà più adatte e resistenti e controllare che siano sane, dove posizionarle in casa, come scegliere il giusto contenitore/coprivaso (materiale, forma, misure), imparare a conoscere la pianta ed i segnali che ci manda, come dare acqua alla pianta e imparare a capire quando la pianta ha veramente bisogno di essere bagnata, sapere se e quando rinvasare, l’utilizzo del fertilizzante e come evitarne l’abuso, come pulire le piante, lucidante fogliare: si o no, conoscere problemi più comuni delle piante verdi e come risolverli. A conclusione del corso verranno svelati alcuni piccoli trucchi e segreti per avere piante sempre in forma e una casa green anche d’Inverno.



Quali argomenti verranno affrontati durante il corso

- Come acquistare/scegliere una pianta da interno (controllo che sia sana ecc)

- Linee guida per il posizionamento della pianta in casa

- Scelta del giusto contenitore/coprivaso (materiale, forma, misure)

- Imparare a conoscere la pianta ed i segnali che ci manda

- Come dare acqua alla pianta ed imparare a capire quando la pianta ha veramente bisogno di essere bagnata

- Rinvaso: sì o no?

- Il fertilizzante nelle piante di casa. Come utilizzarlo e come evitarne l’abuso

- La pulizia delle piante

- Lucidante fogliare: si o no?

- Qualche piccolo trucco per avere piante sempre in forma

- I problemi più comuni delle piante verdi e come risolverli



CHI E' DAVIDE FLORIS: Davide Floris (www.instagram.com/fioristabrescia/), classe 1980, è il titolare dell’omonimo negozio di fiori, piante ed eventi. Dopo aver compiuto studi nel campo dell’arte floreale ed aver collaborato come freelance con vari fioristi nella provincia di Brescia, dal Gennaio 2018 ha aperto il proprio negozio. In costante aggiornamento su tecniche di composizione floreale, ha inoltre sviluppato un particolare interesse per le piante da appartamento. Da qui nasce l’idea di svolgere gli incontri focalizzati su questo tema, in modo da poter portare un angolo di giungla urbana in ogni abitazione.

DATA E ORARIO: Sabato 30 Novembre 2019 / h 14,30-17,00

ISCRIZIONE: 20,00€ (in regalo pianta a scelta: sansevieria da scrivania oppure pothos oro)