Roncadelle: Francesca Michielin a Elnòs Ikea

Da X-Factor a Sanremo, passando per l’Eurovision Song Contest e svariati dischi di platino che ne hanno certificato il successo, Francesca Michielin sarà ospite di ELNÒS Shopping sabato 03 febbraio, a partire dalle 17.30, per un firmacopie dedicato ai suoi fan.

Francesca Michielin è giovanissima e ha già ottenuto numerosi successi su palcoscenici internazionali. Dopo aver vinto la decima edizione di X-Factor, a soli 16 anni, la sua carriera è decollata. Cantautrice polistrumentista, ha inciso diversi brani certificati disco di platino fra cui “Magnifico”, duetto con Fedez, che nel 2014 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per ben cinque volte. Nel 2016 la sua hit “Nessun grado di separazione” si è classificata seconda a Sanremo. Da pochi giorni è uscito il suo ultimo album, “2640”, che la porterà a esibirsi live in tutti i più importanti club d’Italia.

Sabato 03 febbraio, Francesca Michielin sarà quindi a ELNÒS Shopping, dove a partire dalle 17:30 salirà sul palco dell’area Kikko Kaiten/Sportland per incontrare tutti i fan presenti, dal primo all’ultimo, per firmare il suo disco più recente e scattare una foto ricordo. Per accedere all’evento, come sempre ad ingresso gratuito, sarà necessario portare con sé una copia del CD “2640”.