++ EVENTO ANNULLATO PER LE POCHE ISCRIZIONI PERVENUTE ++



Al via l’ottava edizione del Rally 1000 Miglia Storico: la partenza è prevista per sabato 27 e domenica 28 ottobre dal Lungolago Zanardelli di Salò. Sull pagina ufficiale dell'evento tutte le informazioni: rally1000migliastorico.it