Ponte di Legno: Summer Marathon 2020

Top event vintage sport car in calendario ACI Sport categoria “Superclassica 2020”.



4 giorni di manifestazione, 2 tappe per un totale di 527 chilometri. Transito in paesaggi incomparabili.



69 prove cronometriche classiche.



6 prove cronometrate di media con 12 rilevamenti tempo segreti.



5 Concorsi d’Eleganza con singola classifica in 5 Località: Pinzolo - Malè - St. Moritz - Pellizzano - Ossana.



99 Vetture ammesse antecedenti il 31 Dicembre 1981.



Speciale Trofeo per il raggruppamento vetture Pre-war.



Inoltre speciale categoria Super Car per 25 moderne vetture di alto pregio sportivo.



Eccezionale Grande Evento agonistico di regolarità, 1° Ecogreen Summer Marathon riservata a vetture elettriche ed ibride.

12-13-14 Giugno 2020, speciale programma ed itinerario.



Raduno Turistico “Special Followers”

Full immersion di 4 giorni nell’atmosfera entusiasmante della gara, a contatto diretto con le mitiche leggendarie di un tempo. Stesso itinerario e degustazioni enogastronomiche della gara.



6 Passi Alpini scollinati, simbolo delle storiche maratone automobilistiche gare epiche di un tempo:

Carlo Magno, Tonale, Gavia, Foscagno, Forcola, Bernina.



6 Laghi pittoreschi da fiaba:

Santa Giustina, Molveno, Garda, Ledro, Engadina, Poschiavo.



12 Capitali del turismo attraversate:

Commezzadura, Andalo, Riva del Garda, Ledro, Pinzolo, Madonna di Campiglio, Malé, Bormio, Livigno, St. Moritz, Ponte di Legno, Pellizzano.



Logistica di livello con il vantaggio di alloggiare alla fine di ogni giornata sempre nello stesso hotel di quattro stelle, senza alcun stress di trasferimento, dotato di un completo centro benessere.



Degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici locali, welcome drink, coffee break lungo il percorso, come da programma.



Ricco montepremi, proverbiale consuetudine, di esclusivo pregio, riconoscimento agli arrivati, VIP Package a tutti gli equipaggi verificati.