Pasquale Tozzi Chef&Pàtissier: un anno di prelibatezze a Polpenazze

Pasquale Tozzi Chef & Pàtissier sabato 17 marzo 2018 dalle ore 18.30 festeggerà un anno di attività del caffè-pasticceria a Polpenazze del Garda. La bottega, con forneria e relativo laboratorio per i lievitati aperta lo scorso anno è diventata in breve tempo un luogo di ritrovo per residenti e turisti grazie alla qualità, alla professionalità e alla simpatia dei giovani proprietari.

Pasquale e Nicoletta, marito e moglie under 30 nonostante la giovane età vantano una decennale esperienza nell’ambito gastronomico. Entrambi intraprendenti e appassionati hanno aperto la loro attività dopo varie esperienze in rinomati locali e in giro per l’Italia.

Pasquale dichiara: “La mia bottega è la realizzazione di un sogno. Fin da piccolo avevo il desiderio di dedicarmi alla cucina e alla pasticceria e sono felice di festeggiare l’anno della nostra attività. Io e mia moglie Nicoletta cerchiamo di impegnarci il più possibile per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Ogni giorno ci impegniamo per migliorarci seguendo corsi, masterclass e cercando di essere sempre disponibili con tutti; non nego che sia stato un anno di sacrifici e levatacce ma anche un anno ricco di emozioni e soddisfazioni! Polpenazze è un paese meraviglioso. Tutti ci hanno accolto con entusiasmo e gentilezza, spero che questo sia il primo traguardo di una lunga storia insieme!”

