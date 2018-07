Arriva la Notte Bianca dello shopping: negozi aperti con saldi in anticipo

Orzinuovi gioca d'anticipo: il count down per i saldi della stagione estiva è davvero agli sgoccioli. Per fare acquisti a prezzi 'stracciati' non c'è da attendere fino a sabato 7 luglio, data d'inizio in tutto il Bresciano: già dalla serata di giovedì 5 luglio sarà possibile acquistare i capi sognati per diversi mesi a prezzi più bassi.

Le boutique del centro del comune della Bassa resteranno aperte ben oltre il normale orario di chiusura: dalle 20 fino allo scoccare della mezzanotte si potrà fare shopping e usufruire degli sconti, addirittura fino al 70%. Il tutto in un clima di festa, quella organizzata dall'associazione commercianti. Ad allietare gli acquisti: la musica live.

Per chi avesse già preso impegni, il bis è servito sabato: dalla mattina fino a tarda sera i fashion addicted potranno girovagare tra i tanti negozi del paese, a caccia dell'affare della stagione. Fidanzati e mariti poco propensi ad accompagnare le donne nel tour di shopping potranno gustarsi il concerto dei 'Let me Tender' sul palco della piazza principale, a partire dalle 21.

Sarà così per tutto il mese di luglio: ogni giovedì e sabato sera, grazie al ricco calendario di eventi predisposto. In programma concerti (tutti i sabati dalle 21), una sfilata d'auto e moto d'epoca (giovedì 12 luglio) e l'attesa cena sotto le stelle che si terrà giovedì 19 luglio.