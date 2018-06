Notte Bianche al via, sarà una magica estate a Desenzano

Sarà una bella, bellissima estate a Desenzano: comincia oggi la lunga stagione delle notti bianche del mercoledì, 14 appuntamenti da qui a settembre a cui si accompagnano, come ogni anno, i giovedì di Rivolt on The Road a Rivoltella (al via da questa settimana dopo il rinvio di giovedì scorso causa maltempo).



Tante le novità in vista: i nuovi mercatini, che saranno “tematici e di qualità”, diversi ogni settimana e al via già dalle 10 del mattino; poi la musica in filodiffusione dalle 18, i concerti dal vivo anche questi tematici (dal swing al pop al soul) in programma dalle 20, con otto punti musica per ogni notte bianca, da piazza Malvezzi al Duomo, dal lungolago a via Castello.



Merita una segnalazione tutta sua anche la grande novità del Circus Summer Festival, il festival internazionale dell'arte di strada che andrà in scena per sei venerdì dal 22 giugno al 7 settembre: sorrisi e risate, 120 spettacoli e oltre 30 artisti, 18 repliche ogni giorno e in tutte le vie del centro storico, dalle 18 alle 23, e ancora installazioni fisse, l'installazione teatrale interattiva Closeland, un magico carillon.



Il menu di stasera, per cominciare: la prima notte bianca del 2018 attende i live degli Harmonic Trio, Sweat Peanuts, Rabarbaro Swing, Leo Frattini, Triple Rock, Lite Orchestra e il dj set di Doctor Swing. Altre curiosità: confermato un importante dispositivo di sicurezza con otto varchi presidiati dalle forze dell'ordine, la squadra d'emergenza dei Vigili del Fuoco e nuove postazioni di primo soccorso. Per quanto riguarda gli investimenti, l'associazione Desenzano Sviluppo Turistico annuncia un surplus del 30%. Non male: sarà un'estate da non perdere.