Il cielo s'illumina di stelle cadenti, ma il meglio non sarà la notte di San Lorenzo

Cambio di programma, al ciel non si comanda: ormai è assodato che la vera notte di San Lorenzo, cioè quella in cui si presenteranno le migliori condizioni per osservare le stelle cadenti delle Perseidi, non è più la tradizionale, tra il 10 e l'11 agosto, ma è invece quella tra domenica 12 e lunedì 13. Così parlarono gli astronomi: lo slittamento è dovuto agli studi più recenti e approfonditi sul fenomeno.

Le Perseidi sono note anche come “Lacrime di San Lorenzo”, comunemente dedicate al martirio del santo che appunto viene celebrato il 10 agosto. Altro non sono che uno sciame di detriti cosmici che vengono a contatto con l'atmosfera terrestre, e bruciano (e vengono distrutti) prima di toccare terra. Si avvicinano all'atmosfera a una velocità davvero “spaziale”: poco meno di 60 chilometri al secondo, circa 216.000 chilometri all'ora.

Lo sciame delle Perseidi è originato dalla cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862: l'ultimo passaggio davvero ravvicinato risale al 1992, più di un quarto di secolo fa. Ma ogni anno, puntualissime, le stelle cadenti tornano a illuminare il cielo notturno.

Qualche accorgimento per una visione ottimale. Le premesse le conoscono tutti: meglio stare lontani da eventuali fonti di “inquinamento luminoso”, e quindi lampioni, strade, centri abitati. Nel Bresciano si consigliano le spiagge o la montagna, e perché no gli stessi punti di osservazione da cui è stato possibile ammirare la “luna di sangue”, il 27 luglio scorso.

Gli esperti suggeriscono poi di aspettare la notte tarda, per osservarle meglio. Quindi da notte fonda all'alba, fino a quando il chiarore del mattino non sarà troppo forte: al meglio del rendimento si potrebbero osservare addirittura un centinaio di stelle cadenti ogni ora. Non mancheranno eventi e iniziative in città e provincia, per celebrare una notte davvero magica: a breve l'elenco completo.