Villanuova: "Mi fidavo di te", mostra di manifesti contro la violenza

Il Soroptimist Salò Alto Garda Bresciano, in collaborazione con il Comune di Villanuova sul Clisi, presenta in occasione della Festa della donna due eventi speciali. La Sala esposizioni del Municipio di Villanuova sul Clisi, ospiterà per dieci giorni una mostra suggestiva ed emozionante in cui verranno esposti i manifesti elaborati dai ragazzi della sezione grafica del quinto anno dell’Istituto Perlasca di Vobarno. Realizzati in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, tornano ad essere visibili nel Comune di Villanuova, dopo la mostra salodiana dello scorso novembre.

Il messaggio di questi lavori è diretto: nessuna donna deve essere lasciata sola di fronte a violenze fisiche o psicologiche, che spesso vengono perpetrate tra le mura di casa, proprio dalle persone che, più di tutti, dovrebbero amarle e proteggerle.



Nella serata del primo marzo, in occasione dell’apertura al pubblico della mostra, si terrà un concerto dei Camelia’s Lord (voce Alice Katia Stefani, chitarra Valentino Alberti e percussioni Giorgio Bacchetti) che eseguiranno brani musicali che hanno fatto la storia della musica ed hanno per protagoniste figure femminili. Accompagnerà il concerto la lettura di alcune poesie scritte dalle più celebri poetesse dell’ultimo secolo (voce Denny Abbiatico).



1 marzo – 10 marzo 2019

Sala Esposizioni del Comune (ingresso lato ovest)

Piazza Roma, 1

Villanuova su Clisi



Apertura mostra:

2 marzo: 10-12 /16-18

3 marzo: 10-12 /16-18

8 marzo: 16-18

9 marzo: 10-12 /16-18

10 marzo: 10-12 /16-18







