Toscolano: Mostra "Spiriti dei fiumi"

Spiriti dei Fiumi opere di Serena Della Bona Museo della Carta di Toscolano Maderno 21 luglio – 29 settembre 2018 Opening sabato 21 luglio ore 15,30 – ingresso gratuito Sabato 21 luglio si inaugura la mostra personale della giovane artista bresciana Serena Della Bona. Una quindicina di opere legate al tema dei fiumi e dell'acqua, filo conduttore di molte delle iniziative del Museo della Carta di quest'anno. I paesaggi esposti fanno parte di una serie di lavori sui corsi d’acqua, visti da una particolare prospettiva, infatti protagonista è l’osservatore, colui che fluttua dall’alto e può contemplare il suolo terrestre sul quale la vita scorre come un fiume. I corsi d’acqua cristallina, popolati da muse, si diramano sulla terra come le vene del corpo, ma l’acqua diventa oscura, adombrata per mano dell’uomo. Lo sguardo dell’artista si fa malinconico e severo e ci rammenta che gli spiriti della terra parlano all’umanità e la invitano a soffermarsi e riflettere. Un messaggio di profonda riflessione e di rispetto per una natura deturpata ma viva e meravigliosa. Serena Della Bona nasce a Brescia nel 1983. Nel 2008 si laurea all’ Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2010 sono numerose le sue partecipazioni a mostre personali e collettive sia in Italia che all’estero. Si dedica anche all’illustrazione di libri per dell’infanzia. La mostra sarà visitabile fino al 29 settembre. Spiriti dei Fiumi opere di Serena Della Bona Sede: Museo della Carta Via Valle delle Cartiere 57/59 25088 Toscolano Maderno (BS) Tel. 0365 641050 museo@valledellecartiere.it www.valledellecartiere.it facebook: museo della carta di Toscolano Maderno Orari: dal 24 marzo al 30 giugno e dal 1 settembre al 7 ottobre tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,00 Dal 1 luglio al 31 agosto tutti i giorni dalle 10,00 alle 19,00 Dal 13 ottobre al 28 ottobre solo sabato e domenica, dalle 10,00 alle 18,00 Biglietto intero: € 7,00 ridotto: € 5,00 (gruppi composti da minimo 20 persone, 6-18 anni, over 65) Residenti nel Comune di Toscolano Maderno: € 3,00 Gratuità: disabili e loro accompagnatori, bambini di età inferiore ai 6 anni Ufficio Stampa: Mariella Segala mobile +39 347.97.36.323